الحوثيون يقصفون السعودية بصواريخ باليستية.. والسفارة الأمريكية: 70 ألف أمريكي في خطر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، اليوم السبت، عن قصف مواقع حساسة داخل المملكة العربية السعودية، بمجموعة من الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن الصواريخ أصابت اهدافها بدقة.

كما توعدت "أنصار الله"، بالرد على القصف السعودي، عبر عمليات جديدة مؤلمة وقاسية ضد المملكة.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".

وتابع سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا"، وتوعد سريع السعودية، قائلا: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه"، على حد تعبيره.

السفارة الأمريكية

من جهتها أدانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم السبت، بشدة، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود الليلة الماضية على منطقة جازان بالسعودية.

وقالت السفارة عبر تويتر، إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر.

كما أضافت "ندعو الحوثيين لوقف هجماتهم المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

تدين السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/BdJpccvUtN — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) December 25, 2021

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.