الحوثيون ينذرون شركات النفط لمغادرة السعودية والإمارات مع انتهاء الهدنة في اليمن

أنذر المتمردون الحوثيون الشركات النفطية لمغادرة السعودية والإمارات مع انتهاء الهدنة في اليمن مساء الاحد.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان "نمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دامت دول العدوان غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال الثروة النفطية لصالح المرتبات".

واضافت ان "كل شيء محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سدت أمامه الطرق السلمية".

وانتهت الساعة السابعة مساء الاحد، الهدنة بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، والتي تم التوصل اليها في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين لاحقا، ولمدة شهرين في كل مرة.

لم يعلن حتى الآن عن تمديد الهدنة، دون بيان رسمي من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بهذا الشأن.

وكان المجلس السياسي الأعلى للحوثيين اعلن في وقت سابق الأحد، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة.

وقال المجلس في بيان انه "يستهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام".

ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية السبت، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

دعت عدة دول أطراف النزاع اليمني إلى تمديد الهدنة وتوسيعها، وتغليب مصالح الشعب.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.