الحوثيون يهددون بمهاجمة أهداف في أبوظبي ودبي

قال الحوثيون في اليمن الاربعاء، ان لديهم قائمة تضم عشرات المواقع في الإمارات كأهداف محتملة للهجمات.

ذكرت جماعة الحوثي اليمنية، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين، يوم الأربعاء إن لديها قائمة تضم عشرات المواقع في الإمارات كأهداف محتملة للهجمات.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي "نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي وقد تتعرض للاستهداف في لحظة".

وأضاف أن الجماعة، المتحالفة مع إيران، لديها طائرات مسيرة جديدة "تعمل بمحركات نفاثة وعادية" يمكنها الوصول لأهداف في عمق السعودية.