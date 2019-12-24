الحوثيون: 17 قتيلا بقصف سعودي على سوق في صعدة

قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين أن حصيلة القصف المدفعي السعودي على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، ارتفعت إلى 12 قتيلاً من المهاجرين الأفارقة و5 من اليمنيين، وإصابة آخرين.

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف، تتهم الجيش السعودي بشنه، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 17 قتيلاً غالبيتهم من المهاجرين الأفارقة.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء الثلاثاء، بأن حصيلة القصف المدفعي السعودي على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، ارتفعت إلى 12 قتيلاً من المهاجرين الأفارقة و5 من اليمنيين، وإصابة آخرين.

وكانت الجماعة قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، مقتل 3 يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة، وإصابة نحو 15 آخرين منهم، إثر قصف نفذته مدفعية الجيش السعودي على سوق الرقو في منبة الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.

في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن الجيش السعودي شن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة.

وأشارت إلى تنفيذ طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارة على مديرية باقم شمال صعدة.

