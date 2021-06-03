الحوثي: نحن جزء من التهديد الذي اطلقة حسن نصرالله

شملت مليشيات الحوثي الانقلابية في ايران نفسها ضمن محور المقاومة والممانعة واكدت انها جزء اصيل من المعادلة التي ذهب اليها زعيم مليشيات حزب الله حسن نصرالله في اعتبار التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة".

وقال زعيم المليشيا اليمينة عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة: "سنكون حاضرين بكل قوة وبكل ما نستطيع في إطار محور المقاومة وفي إطار معادلة القدس".

ودعا الحوثي مواطنيه إلى "التبرع بالمال والسلاح لرفد جبهات القتال"، مشيرا إلى أن "الجماعة تريد إيقاف العدوان ورفع الحصار".

الحوثي يطلب تبرعات لفلسطين

وفي وقت سابق دعا عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. وأشارإلى أنه "سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية".

وقال: "سنبقى في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات والتطورات وحسب اللازم، كما أننا سنبقى على تنسيق مستمر مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة".

وأضاف: "نتابع باهتمام كبير التطورات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي واستهدافه المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح".

وأشاد عبد الملك الحوثي "بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية".