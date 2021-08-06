الحوثي وحماس تدعمان موقف حزب الله وعو يتابع التطورات

اعلنت حركة حماس الفلسطينية وجماعة الحوثي المواليتان لايران دعمهما ومساندتهما لموقف حزب الله بعد القصف المتبادل بين الاخير واسرائيل، فيما قال الرئيس اللبناني ميشيل عون انه يتابع التطورات عن كثب.

حماس تسمح باطلاق بالونات حارقة

وقالت مصادر مطلعة ان حركة حماس التي يتواجد زعيمها اسماعيل هنية في طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس ابراهيم رئيسي، سمحت باطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات الاسرائيلية في خطوة تعبر عن دعمها للحزب اللبناني الموالي لايران.

من جهتها أكدت تقارير اعلامية عبرية اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجوما صاروخيا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا بثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.

אחרי הירי מלבנון: 4 שריפות מבלוני תבערה בעוטף עזה@Itsik_zuarets

(צילום: צוות כיבוי קיבוץ כיסופים) pic.twitter.com/41UYItxiVA — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2021

الحوثيون يساندون حزب الله

كما اعلنت مليشيات الحوثي الموالية لايران دعمها ومساندتها لقصف "حزب الله" اللبناني لمواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

كيف لا يكون شامخا عزيزا مرفوع الرأس يحظى باحترام وتقدير كل احرار العالم وهو يمثل شعبا سحق ويسحق (بالصوت والصورة) تحالف مكون من 17 دولة من اقوى واغنى دول العالم مع مرتزقتها طوال 7 سنوات؟



افتخر فأنت تمثل #اليمن الذي مرغ ويمرغ انوف الطغاة في الوحل.pic.twitter.com/N0j5wwDGzz — (Ameen Aljermozi) 🇾🇪 🇵🇸 أمين الجرموزي (@Ameenaljermozi1) August 5, 2021

وقال المتحدث باسم الجماعة المتمردة في اليمن محمد عبدالسلام في تغريدة على "تويتر": "نبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ما قامت به من قصف بعشرات الصواريخ طالت مواقع لكيان العدو الصهيوني في مزارع شبعا، ردا على اعتداءاته الأخيرة".

وأضاف أن "المقاومة الإسلامية بردها المشروع والمدروس تؤكد عمليا وناريا أن أي عدوان سيقابل بمثله، وليس للعدو أن يتجاوز معادلات كرسها انتصار 2006".

عون يتابع عن كثب التطورات بين حزب الله واسرائيل

لبنانيا اعلنت الرئاسة اللبنانية ان الرئيس ميشيل عون يتابع التطورات الجارية في الجنوب اللبناني عن كثب، وقالت انه أصدر توجيهاته للاهتمام بالسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لأي تصعيد وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وتابع عون ظهر اليوم، التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة.

وقالت انه تلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش عن ملابسات ما حصل والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

ورد حزب الله اللبناني في خطوة لم يعهدها الشارع اللبناني الغارق في زمة اقتصادية خانقة منذ اشهر، رد الحزب على قصف قوات الاحتلال لاراضي لبنانية باطلاق عشرات الصواريخ على مناطق فارغه وفق ما اكد بيانه الذي اعترف به بالعملية