حزب الله يعلن اطلاق "عشرات الصواريخ" على إسرائيل

اعلن حزب الله اللبناني انه اطلق الجمعة، عشرات الصواريخ على اسرائيل ردا على الغارات والهجمات التي شنتها مؤخرا على لبنان.

وقال الحزب في بيان أنه "عند ​الساعة​ 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي ​الجرمق​ والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد ​محمد قاسم​ طحان في ​المقاومة​ الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في ​مزارع شبعا​ بعشرات ​الصواريخ​ من عيار 122 ملم."

وقالت قناة العربية نقلا عن مصدر امني رفيع المستوى في الجيش اللبناني ان الجيش تمكن من ضبط الراجمة التي اطلقت الصواريخ.

وهذه اول مرة يعلن فيها حزب الله شن عمليات عسكرية ضد اسرائيل منذ الحرب التي خاضها الطرفان عام 2006.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الدفاع بيني غانتس بدأ مشاورات عاجلة لبحث التصعيد على الحدود مع لبنان في ضوء القصف الذي شنه حزب الله.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى شمالي اسرائيل عقب هجوم صاروخي جديد من لبنان، بحسب ما اعلنته مصادر عسكرية اسرائيلية ولبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي انه "تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان".

وأضاف أدرعي إن تفاصيل الحادث "قيد البحث"، دون مزيد من المعلومات.

#عاجل تفعيل انذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان. التفاصيل قيد الفحص pic.twitter.com/JDYrJjayqv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2021

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "وفقا للمعلومات الأولية فإنه تم إطلاق النيران من جنوبي لبنان". وأضافت إن سكان في المنطقة سمعوا دوي انفجارات.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 10 قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واعترضت "القبة الحديدية" معظمها، وسقط بعضها في مزارع شبعا. وقصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أهدافا في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل وشن الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.