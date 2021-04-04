الحوثي يحذر إيران بشأن "الإتفاق النووي"

وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، تحذيرا إلى إيران، قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا".

وأضاف أن "أصل أي اتفاق هو التنفيذ العملي، وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل الولايات وحلفاؤها باتفاقاتهم واتفاق ستوكهولم الذي رفضوا تنفيذه شاهد".