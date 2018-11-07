الحوثي يقر بتراجع قواته في معارك الحديدة ويرفض الاستسلام

الحوثي: العدو يستفيد من زخمه البشري الهائل

أقر زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي الأربعاء بإحراز قوات الجيش اليمني تقدما في عدد من جبهات القتال في البلاد بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



وفي كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، تعهد الحوثي بعدم استسلام مقاتليه للقوات الحكومية المدعومة من السعودية، إلا أنه أقر ضمنيا بأن قواته منيت ببعض الخسائر في المعارك التي يخوضها الطرفان للسيطرة على مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين.



وقال: "هل يعني اختراق العدو هنا أو هناك أو تمكنه من السيطرة على منطقة هنا أو هناك أننا سنقتنع أن نستسلم للعدو؟ أن نسلم له البلد؟ (...) هذا لا يكون ولن يكون"، مضيفا: "العدو يستفيد من زخمه البشري الهائل الذي كثفه للضغط على مدينة الحديدة".



وكان الجيش اليمني ذكر أن القوات الحكومية تقدمت نحو وسط الحديدة الأربعاء، ما عزز المخاوف بشأن سلامة المدنيين وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية ويعتبر شريان حياة لملايين السكان.



كما أقر الحوثيون المدعومون من إيران في قوت سابق الأربعاء "بحصول توغلات من قبل القوات التابعة للتحالف واتهموا القوات الموالية للحكومة بالتسبب بتصاعد العنف".