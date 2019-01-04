هكذا احتفل محمد علي الحوثي بالركود الاقتصادي في دبي

لفت الحوثي إلى ما أوردته "فايننشال تايمز"، من أن أحد أسباب الركود الاقتصادي في دبي، هو حرب اليمن

احتفى رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، بحالة الركود الاقتصادي التي تمر بها دبي.

الحوثي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كتب: "إمارة دبي فشلت في إنعاش الاقتصاد، حتى أن رجال أعمال بدبي حذروا من أن سلسلة الإصلاحات الحكومية فشلت".

وقال الحوثي إن "هذا المركز التجاري يعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ أربع سنوات، وقد انفردت صحيفة فايننشال تايمز بنشر تقرير عن ذلك".

ولفت الحوثي إلى ما أوردته "فايننشال تايمز"، من أن أحد أسباب الركود الاقتصادي في دبي هو حرب اليمن.