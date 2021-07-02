الخارجية: أمريكا تقول إن الانسحاب لا يعني التخلي عن أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الخميس إنه “ليس صحيحا على الإطلاق” أن الولايات المتحدة تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم الانسحاب المزمع للقوات من البلاد.

وقال برايس في إفادة صحافية دورية “نعم، نسحب قواتنا… لكننا نعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول”.

وأضاف “هذا شيء مهم بالنسبة لنا، نظرا لرغبتنا المتأصلة في استمرار الشراكة مع الحكومة الأفغانية وبشكل مصيري مع الشعب الأفغاني. لذا، ليس الأمر على الإطلاق أننا نعتزم التخلي عن أفغانستان”.(رويترز)