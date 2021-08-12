الخارجية الأمريكية: طالبان تسعى للحسم العسكري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس الأربعاء، أن طالبان تنتهك نص اتفاقية فبراير/شباط 2020، بخصوص انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وأضاف برايس أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن طالبان تسعى بكل الطرق والإمكانيات لتحقيق انتصار عسكري في ساحة المعركة.

وتابع برايس، أن "طالبان ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى "وقف دائم وشامل لإطلاق النار"

وقال إن "مهاجمة عواصم الأقاليم واستهداف المدنيين يتعارض مع روح الاتفاق".

وكثف المسلحون الإسلاميون هجماتهم في أنحاء أفغانستان واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني عواصم إقليمية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي نقلا عن المخابرات الأمريكية، إن "بإمكانهم عزل العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما، وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما".

وأشار برايس إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ونظرائه الروس والصينيين والباكستانيين ومسؤولين من دول أخرى ومنظمات دولية، بدأوا محادثات في الدوحة مع مفاوضي طالبان وكابول الثلاثاء

وقال "نعتزم التوصل إلى إجماع وجعل المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد" بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن "جميع المؤشرات" تشير إلى سعي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) "لتحقيق نصر في ساحة المعركة".

ولم تف الولايات المتحدة ببعض الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية، بما في ذلك سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أول مايو/أيار. ومن المقرر أن تغادر بحلول 31 أغسطس/آب.