"الخارجية الإيرانية": الصمت المتعمد على الفوضى يخلق بيئة خصبة للإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه على المجتمع الدولي إدانة الاعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، خلال الفترة الماضية.

وقالت "الخارجية الإيرانية" في بيان: "إن الصمت المتعمد من قبل مثيري الشغب، والمحرضين على العنف والفوضى، يخلق بيئة خصبة للإرهاب، ويدفع المتطرفين للمزيد من الأعمال الإرهابية، وكذلك استفحال الإرهاب في العالم".

وأعربت "الخراجية الإيرانية"، عن تعازيها للشعب الإيراني وأسر الضحايا، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت في المدن الإيرانية، خلال اليومين الماضيين، ، "تكشف كيف تخفي أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني طبيعتهم الإجرامية وراء قناع التعاطف الكاذب مع الإيرانيين"

وشدد البيان على أن القوانين والأعراف الدولية تدين الإرهاب في أي شكل وزمان ومكان.

يشار إلى أن 7 اشخاص قتلوا، وجرح 10 آخرين، يوم الاربعاء الماضي إثر هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة في مدينة إيذه، كما قتل إثنين من عناصر قوات التعبئة الإيرانية، خلال هجوم مسلح في مدينة أصفهان، بنفس اليوم، وفي مدينة مشهد، لقي إثنان من عناصر قوات التعبئة مصرعهما طعنا بالسكين.