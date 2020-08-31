الخرطوم تعلن حالة الاستنفار القصوى لمجابهة كارثة الفيضان

أعلن والي (حاكم) ولاية الخرطوم، أيمن نمر، الأحد، حالة الاستنفار القصوى لمجابهة الفيضانات والسيول التي ضربت العاصمة.

وقال نمر، في بيان إن “حجم الكارثة التي أصابت ولاية الخرطوم أكبر من مقدرات إمكانيات الولاية المحدودة.

ولفت إلى أن أكثر من 60 منطقة بالخرطوم تأثرت بالفيضانات والسيول وتضرر أكثر من 5 ألاف منزل.

وأعلن “حالة الاستنفار القصوى بالعاصمة”، مشيرا إلى فقدان أرواح جراء الفيضانات، دون ذكرها.

ودعا المنظمات والأحزاب السياسية و لجان المقاومة للانخراط في مواجهة آثار الفيضان.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السودانية،الأحد، وفاة 89 وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت في بيان إن جملة الأضرار بولايات السودان منذ بداية الخريف بلغ 89 وفاة وإصابة 44 ، وانهيار 20 ألفا و106 منازل كليا و37 ألفا و249 جزئياً.

وأشار البيان إلى تضرر 150 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، فضلا عن نفوق 5 آلاف و379 من المواشي.

والأحد، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مائة عام حيث بلغ 17.48 مترا، وهو أعلى رقم مسجل لغاية اليوم.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيول واسعة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد . (الأناضول)