الخرطوم: قرار بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام البشير

أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا.

وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس المعزول عمر البشير، على السلطة عبر انقلاب أطلق عليه “ثورة الإنقاذ”.

والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ”، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.

وكان القيادي الإسلامي، غازي صلاح الدين العتباني، قد اعتبر أن الهدف من قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 1989، و”تفكيك” نظام البشير، “التشفي وتصفية حسابات قديمة”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.