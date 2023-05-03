الخرطوم: مسلحون يقتحمون مبنى الملحقية الثقافية السعودية

البوابة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن مبنى الملحقية الثقافية لسفارة المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعرض لعمليات تخريب ونهب.

وقالت وزارة الخارجية، إنه تم اقتحام المبنى صباح يوم أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة مسلحة.

واضافت، إن ممتلكات الملحقية تعرضت للتخريب والنهب، حيث قام المسلحون بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وكذلك تعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.

ودعت الخارجية، إلى معاقبة الجناة، وعدم الاعتداء على حرمة البعثات الدبلوماسية، مستنكرة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم.

كما جددت الوزارة، تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري بين مختلف الأطراف المتنازعة في السودان، مشيرة إلى إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.