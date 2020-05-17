الخرطوم: مقتل شخصين اخترقا نقطة تفتيش

أعلن الجيش السوداني، الأحد، أن جنديا من قواته أطلق النار على مركبة تجاوزت نقطة التفتيش بالعاصمة الخرطوم مما أدى إلى مقتل سائقها ومرافقه.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن.

وأوضح أن “سيارة مسرعة عبرت دون توقف نقطة تفتيش للجيش في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء وكان بداخلها شخصان”.

وأضاف أنه “نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق جندي طلقات نارية أدت لإصابة السائق ومرافقه”.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على الجندي الذي أطلق النار، وتم فتح بلاغ بالحادثة.

ودعا البيان المواطنين للالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.

وتشهد البلاد منذ 18 أبريل/ نيسان الماضي، حظرا للتجوال في العاصمة الخرطوم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات كورونا بالسودان حتى ظهر الأحد، 2289، بينها 97 وفاة، و222 حالة تعافٍ.