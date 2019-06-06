الخرطوم: 108 قتلى بفض الاعتصام.. وواشنطن تدعو لاستئناف الحوار

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ، مساء الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي، وقوات الدعم السريع في السودان إلى وقف العنف واستئناف الاتصال مع قوى الحرية والتغيير بهدف تحقيق انتقال سياسي بقيادة مدنية.

وأدانت الوزارة في بيان، الهجمات الأخيرة على المحتجين في السودان.

من جهتها قالت الإمارات إنها “تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين قواه المختلفة”.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي في بيان صباح الخميس إن “دولة الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة”.

وأضافت: “تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته”.

وأكدت دولة الإمارات “أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق”.

وشددت الإمارات “على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها”

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان، قد عرض الأربعاء، استئناف المحادثات مع جماعات المعارضة بلا شرط، وذلك بعد مرور يومين على سقوط قتلى في اقتحام قوات الأمن لموقع اعتصام بوسط الخرطوم، لكن المعارضة رفضت الدعوة.

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الاثنين والاضطرابات التي أعقبتها ارتفع إلى 108 قتلى وأنهم يتوقعون زيادة العدد.

ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي عن عدد الضحايا.

وكان اقتحام موقع الاعتصام، الذي أعقب أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري وجماعات المعارضة بشأن من الذي ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، أسوأ ما شهده السودان من عنف منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه على مدى شهور.

وألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي كان قد توصل إليها مع المعارضة بعد اقتحام الاعتصام لكنه تراجع عن تلك الخطوة اليوم الأربعاء وسط انتقادات دولية متزايدة لاستخدام العنف.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي “نحن في المجلس العسكري نفتح أيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن”.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهم تحالف لجماعات المحتجين والمعارضة، رفضت العرض وقالت إن المجلس العسكري “ليس مصدر ثقة”.

وقال مدني عباس مدني أحد زعماء التحالف لرويترز “اليوم دعا المجلس للحوار وفي ذات الوقت يقوم بترويع المواطنين في الشوارع”.

وأضاف مدني أن دعوة البرهان جاءت قبل إلقاء القبض على أحد أعضاء التحالف وهو ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهي جماعة متمردة.

قال مسعفون من المعارضة إن السلطات انتشلت 40 جثة من نهر النيل أمس الثلاثاء ونقلتها إلى جهة غير معلومة على متن شاحنات صغيرة تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وفقد آخرون أرواحهم منذ ذلك الحين ليرتفع عدد من سقطوا في أعمال العنف التي وقعت مؤخرا إلى 108 قتلى حسبما قال مسعفون. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه الرواية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري للتعليق لكن المجلس قال على تويتر إن بعض أفراد قوات الدعم السريع تعرضوا للهجوم مضيفا أن هناك من انتحل شخصية القوات وارتدى زيها في محاولة لتشويه سمعتها.

وما زال التوتر يخيم على الأجواء في العاصمة الخرطوم، الأربعاء، إذ يواصل المحتجون إغلاق الشوارع في عدة أحياء. ودوت أصداء أعيرة نارية من على بعد.

وأوصدت معظم المتاجر أبوابها في وقت اعتادت فيه على حركة البيع والشراء خلال عيد الفطر، وكانت هناك احتجاجات محدودة خارج المساجد بعد صلاة العيد، لكن لم ترد أنباء عن حدوث اشتباكات جديدة.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في كلمة تلفزيونية إن المجلس فتح “تحقيقا عاجلا وشفافا” في أحداث العنف.

وأضاف دقلو المعروف باسم حميدتي “أي إنسان تجاوز حدوده لازم يتحاسب”.

ونفى الجيش محاولته فض الاعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الاثنين. وقال المتحدث باسمه إن القوات تدخلت للتعامل مع مجموعات تخريبية في الجوار وإن العنف انتشر.

وقالت السعودية، الأربعاء، إنها تتابع تطورات الأحداث في السودان ببالغ القلق وتدعم استئناف الحوار بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة. وللسعودية علاقات وثيقة مع المجلس العسكري.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر إن أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية يوم الاثنين “بغيضة” وطالب المجلس العسكري بتسهيل التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، جماعة المعارضة الرئيسية التي تقود الاحتجاجات، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سقوط قتلى يوم الاثنين فيما وصفه “بالمجزرة”.

وألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الخرطوم، بما في ذلك شركة طيران الخليج وشركة فلاي دبي وشركة مصر للطيران.

ويموج السودان بالاضطرابات منذ ديسمبر كانون الأول، عندما تحول الغضب من ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة النقدية إلى احتجاجات مستمرة ضد البشير والتي انتهت بإعلان الجيش عزله بعد ثلاثة عقود في السلطة.