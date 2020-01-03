الصدر والخزعلي يدعوان للنفير عقب مصرع سليماني

دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي الجمعة “كل المجاهدين”، في إشارة إلى عناصر الحشد، إلى “الجهوزية” للرد على الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وقال الخزعلي وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في بيان كتب بخط يده: “على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية، فإن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير”.

من ناحية ثانية، نعى الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس قاسم سليماني وزعماء فصائل عراقية قتلوا في ضربة جوية أمريكية في بغداد، وقال إن أتباعه على استعداد للدفاع عن العراق.

وقال في بيان: “إنني كمسؤول عن المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين لا سيما (جيش الإمام المهدي) و(لواء اليوم الموعود) ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعداد تام لحماية العراق”.

ودعا الصدر الجميع للتحلي بالحكمة والحنكة.

pic.twitter.com/kDA8Mkz40z — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) ٣ يناير ٢٠٢٠