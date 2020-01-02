مصرع قيادي بارز في الحشد الشعبي في قصف على مطار بغداد

افادت مصادر متطابقة عن مصرع المسؤول في الحشد الشعبي محمد رضا الجابري، بقصف استهدف سيارتين قرب مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس حيث تحدثت معلومات عن سماع دوي انفجارات وقصف مجهول

وتحدثت التقارير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، عندما استهدف عدد من الصواريخ محيط مطار العاصمة العراقية، بغداد.

من جانبها، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين".

يأتي ذلك بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق، التي كانت قد استهدفت معسكرا للجيش العراقي يضم جنودًا أميركيين.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قال الخميس إنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأميركية، وقال "سنجعلهم يندمون" عليها، وذلك بعد هجوم غير مسبوق على السفارة الأميركية في بغداد.

وحاول عشرات المحتجين، الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من ابعادهم عن محيط السفارة.

وقال وزير الدفاع الأميركي للصحفيين "إننا نشهد استفزازات منذ أشهر" مضيفا "إننا جاهزون للدفاع عن انفسنا" وإلى "اتخاذ اجراءات وقائية" في حال كانت الولايات المتحدة هدفا لهجمات جديدة يتم التحضير لها.

وأشار إسبر إلى أن كتائب حزب الله في العراق "ربما تنفذ عملا استفزازيا".

وأكد إسبر أن القوات الأميركية في العراق مستعدة للدفاع عن نفسها وعن المصالح الأميركية في المنطقة، وأضاف :"نحن على استعداد لردع المزيد من السلوك السيئ من هذه الجماعات ، التي ترعاها إيران وتوجهها وتزودها بالموارد".

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتدبير الهجوم على السفارة، محملا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.