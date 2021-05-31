الخصاونة: المملكة الأردنية تضع كل إمكاناتها وجهودها الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن المملكة تضع كل إمكاناتها وجهودها الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وخلال لقاء عقده في مكتبه برئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، قال الخصاونة إن "الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يضع كل إمكاناته وجهوده الدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وشدد على أن "حماية القدس والمقدسات وهويتها أمانة ومسؤولية يقوم بها الأردن، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

ولفت إلى أن "الأولويات التي ترتكز عليها الجهود الدبلوماسية الأردنية في المرحلة الحالية تتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الآحادية فيها، بما فيها الاستفزازات ضد المصلين وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، إضافة إلى تثبيت حق أهالي حي الشيخ جراح في (القدس الشرقية) وعدم ترحيلهم من منازلهم".

وأكد "ضرورة استثمار المكانة المتقدمة التي تحتلها القضية الفلسطينية للعمل على إيجاد حل عادل ودائم يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". (بترا)