الخطوط الجويه السعوديه تعوض متضررين من تأخر رحلاتها

دعت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية كافة عملائها المتضررين من تأخر بعض رحلاتها إلى التقدم للحصول على التعويضات المستحقة.

وأكدت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي فى "تويتر"، أن التأخير نتج "لظروف تشغيلية تزامنت مع أحوال جوية متقلبة" في بعض مناطق السعودية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أصدرت بيانا يوم أمس حول التأخير، الذي حصل فى عدد من رحلاتها خلال الأيام الماضية، وقالت إن ما حصل كان ظرفا استثنائيا استوجبته أوضاع تشغيلية غير اعتيادية.

وكانت رحلات الخطوط السعودية شهدت في العديد من مطارات البلاد، تأخيرا وتعطلا لأكثر من 7 ساعات، ما أثار استياء واسعا وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما قالوا إنه "إضراب للطواقم الإدارية" في الخطوط.