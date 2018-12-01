الخلاف بين سعد الحريري ووئام وهاب يتطور الى اشتباك مسلح

صورة مركبة لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والسياسي الدرزي وئام وهاب

تحولت مواجهة بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وسياسي موال لسوريا إلى العنف فيما يبدو يوم السبت إذ قالت تقارير إن دوي طلقات رصاص سُمع عندما حاولت الشرطة تسليم السياسي طلب استدعاء لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي.

وشهدت الأيام السابقة تصاعدا في حدة التوتر في لبنان بعد انتشار فيديو للسياسي الدرزي وئام وهاب ظهر فيه وسط جمع وهو يوجه إهانات شخصية بذيئة.

وعلى الرغم من أن وهاب لم يذكر اسم الشخص الذي وجه إليه تلك الاهانات في الفيديو إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنه يشير إلى سعد الحريري ووالده رفيق الحريري الذي قتل عام 2005.

ورفع حلفاء الحريري شكوى قضائية واتهموا وهاب وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية القوية بتأجيج الانقسامات وتهديد السلم الأهلي.

كان وهاب قد ندد بالحريري ووصفه بالعجز في مقابلة تلفزيونية منفصلة الأسبوع الماضي مما دفع بعض أنصار الحريري للقيام باحتجاجات وقطع الطرق.

وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن دوي إطلاق النار سمع عندما وصلت الشرطة إلى قرية الجاهلية لتسليم طلب استدعاء لاستجوابه بشأن الشكوى المقدمة ضده. ولم يتسن الحصول حتى الآن على تعليق من قوات الأمن.

ونقلت تلفزيون (إل.بي.سي إنترناشونال) عن وهاب قوله إن شخصا أصيب فيما وصفه باشتباك.

وقال وهاب للقناة التلفزيونية بعد حادثة يوم السبت إن تعليقاته التي وردت في الفيديو كانت "عامة" وليست موجهة لأسرة الحريري. وانتقد قوات الأمن لوصولها إلى القرية بأعداد كبيرة وقال إن ما حدث اليوم يعني حربا أهلية.