الداخلية التركية تقيل رؤساء بلديات بتهم "دعم الإرهاب"

أقالت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، ثلاثة رؤساء بلديات جنوب شرق البلاد، بدعوى انتمائهم لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا" ودعمهم للإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أقالت رؤساء بلديات مدن ديار بكر وفان وماردين، مشيرة إلى تعيين مسؤولين حكوميين في مواقعهم.

وأضافت: "إن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية".

وأشارت مواقع محلية تركية إلى أن رؤساء البلديات الذين تمت إقالتهم من مناصبهم هم: رئيس بلدية ديار بكر "سيلجوك ميزراكلي"، ورئيس بلدية ماردين "أحمد تورك"، ورئيسة بلدية فان "بديا أوزجوك إرتان".

وذكرت أن قوات الأمن التركية قامت باعتقال 418 شخصا في جنوب البلاد بدعوى ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

تجدر الإشارة أن لجنة الانتخابات المركزية التركية منحت في نيسان/ أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة أربع بلديات بعد تقديم الأخيرة طعونا حول رؤسائها عقب فوزهم في الانتخابات البلدية، منهم اثنان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي.

وقررت آنذاك اللجنة سحب رئاسة بلدية "تشالدرين" من مرشحة الشعوب الديمقراطي الكردي ليلى أتساك لصالح مرشح العدالة والتنمية شفيق أنساري، وكذلك في بلدية "توشيا" سحبت الرئاسة من مرشح الشعوب الديمقراطي الكردي يلماز باركي لصالح مرشح العدالة والتنمية صالح أكمان.