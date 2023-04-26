الداخلية السودانية: الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح النزلاء فيها

البوابة - حملت وزارة الداخلية السودانية، قوات الدعم السريع مسؤولية اقتحام عدد من السجون وإطلاق سراح النزلاء فيها، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري، مشيرة إلى مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون.

وقالت الداخلية السودانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بما فيها سجن كوبر، وعملت على تحرير جميع النزلاء، متسببة بمقتل وإصابة العديد من منسوبي الإدارة في تلك السجون.

هروب عمر البشير

وعلق الجيش السوداني، على الأنباء التي يتم تداولها بشأن هروب الرئيس السابق عمر البشير من سجن كوبر، مشيرا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى مكان تواجده.

وقال الجيش: إن "الرئيس السابق عمر البشير، موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة"، نافيا هروبه من سجن كوبر كما يشاع.

وأكد بيان القوات المسلحة، أنه قبل اندلاع التمرد، كان هناك العديد من متهمي 30 يونيو من العسكريين، المحتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة، بسبب ظروفهم الصحية.

واشار البيان إلى أن الإحتجاز في المستشفى، جاء بناء على توصية من قبل الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد.

وأوضح البيان، أن المستشفى يخضع لحراسة ومسئولية الشرطة القضائية.

وأفاد البيان، بأن المتهمين هم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح.

الدعم السريع يخرق الهدنة

كما اتهمت القوات المسلحة السودانية، الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة لليوم الثاني على التوالي، حيث قصفت بشكل عشوائي مناطق حيوية في العاصمة الخرطوم، وكذلك محيط القيادة العامة.

وقال الجيش: "تتمثل أبرز تلك الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة، وإدارة المرافق الاستراتيجية".

وأشار البيان، إلى أن قناصة الدعم السريع المتمركزين فوق أسطح المباني، مستمرين في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم، وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان