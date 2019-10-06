الداخلية العراقية: 104 قتلى وأكثر من 6000 مصاب خلال الاحتجاجات

كررت وزارة الداخلية العراقية التاكيد على أن هناك "أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين".

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، بينهم بعض رجال الأمن.

وأضاف سعد معن الموسوي، خلال مؤتمر صحافي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن هناك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.

وصرح المتحدث بأن الداخلية الداخلية العراقية تستنكر كذلك الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية وجار تحقيق لمعرفة من يقف خلفه وأنها فتحت تحقيقاً في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.

من جهتها أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.

والأحد أعلنت السلطات التي تتهم "مخربين" و"مسلحين مجهولي الهوية" متسللين باستهداف متظاهرين وقوات الأمن، بأنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة "الشهداء"، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.

في الغضون، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن جنودا في الجيش العراقي أطلقوا النار باتجاه نحو 300 محتج تجمعوا، في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية، الأحد، في اليوم السادس من الاضطرابات التي خلفت نحو مئة قتيل وآلاف الجرحى.

وكان المحتجون، ومعظمهم من الشباب، منتشرين في شوارع جانبية بالقرب من مدينة الصدر بعد ظهر الأحد.

وأغلقت القوات الطريق الرئيسي لمنعهم من التقدم، وأطلقت النار فوق رؤوسهم، بحسب أسوشييتد برس التي أشارت إلى أن المحتجين حاولوا الاحتماء من النيران وتكدس بعضهم فوق البعض وهم يختبئون وراء جدار واط.

وتأتي الاحتجاجات على الرغم من دعوات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للمتظاهرين بالابتعاد عن الشوارع وإعلان الحكومة مجموعة من القرارات للتجاوب مع مطالب المحتجين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة وسط بغداد، ما دفع المحتجين للابتعاد عن ساحة التحرير. وكانت الساحة نقطة تجمع عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة العراقية صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين.

ودعت الأمم المتحدة السبت إلى وقف أعمال العنف، في خامس أيام حراك عفوي يطالب برحيل الحكومة المتهمة بالفساد.

وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.

كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.

علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء "مجمعات تسويقية حديثة"، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.

وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الاول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول/سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.