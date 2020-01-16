"الداخلية" اللبنانية تعتذر من "الصحفيين"

تقدمت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، من نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالاعتذار، عما تعرض له صحفيون خلال أحداث وقعت أمس في بيروت وصدامات مع القوى الأمنية

ووفق بيان صادر عن النقابة، قالت الحسن خلال اتصال أجرته بنقيب المحررين إنها "تعتذر عما حصل في حق الصحافيين والإعلاميين والمصورين، معتبرة أنه غير مقبول إطلاقا"، ومشددة على أن "وزارة الداخلية تأسف لما جرى، وأن الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".

وأعلنت الحسن في تصريح لها من أمام وزارة الداخلية، حيث اعتصم عدد من الإعلاميين، أن موقفها من التظاهرات السلمية واضح منذ بداية الثورة، وقالت: "أقف إلى جانب الثوار وطلبت من القوى الأمنية التعامل معهم بحضارة".

وإذ أكدت أنها تتحمل مسؤولية ما حصل، لفتت إلى أنه لم يكن هناك نية لما جرى، وأضافت: "أغادر منصبي غدا.. انشالله تأتي حكومة وتتعامل بطريقة أفضل مع الاحتجاجات".

وشهدت بيروت لليلة الثانية على التوالي أعمال شغب، حيث أصيب العشرات من المحتجين وعناصر قوى الأمن الداخلي، في مواجهات وقعت قرب ثكنة الحلو في منطقة مار إلياس غرب العاصمة، بينهم 3 صحفيين كانوا يغطون الأحداث.