الداخلية المصرية تكشف ملابسات مقطع فيديو حول بيع المخدرات في أكشاك الإسماعيلية

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل االجتماعي، يظهر فيه شخص يتحدث عن انتشار تعاطي المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية، الجدل في مصر.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، تكشف فيه ملابسات مقطع الفيديو، نافية صحة ما جاء فيه، مشيرة إلى أنه مفبرك من قبل شخصين مقابل مبالغ مالية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى القيام (من قبل شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك" حتى يتسنى له إستغلال المنطقة لصالحه، على ضوء إستئجاره مسرحا يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات".

وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات " الأكشاك " حتى يتسنى له إستغلال المنطقة لصالحه على ضوء إستئجاره مسرح يضم عدد من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية . — وزارة الداخلية (@moiegy) July 22, 2022

وأضافت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية"، كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر اعترافات المتهمين.