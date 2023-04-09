الداعية السعودي صالح المغامسي يدعو لانشاء مذهب ديني جديد

اثارت دعوة الشيخ السعودي، صالح المغامسي، الذي تحدث عن ضرورة إنشاء مذهب فقهي جديد في الدين الإسلامي دهشة المتابعين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الداعية المثير للجدل صالح المغامسي في حوار على تلفزيون السعودية الرسمي انه: "يرجو من الله أن ينشئ على يديه مذهبا إسلاميا جديدا" وقال ان "المراجعة لما قد سلف أمر لا مناص منه"

الداعية صالح المغامسي برر هذا الرجاء بالقول "في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي يطغى شيء جديد. لذا لا بد في هذا الزمن عن تحرير المسائل".

وفيما شدد على ان القرآن الكريم هو المرجع النهائي الذي لا يمكن التلاعب به، فقد تحدث عن وجود احاديث غير مسنودة بالشكل الموثوق به مما أضر بالناس، "فدخلت أحاديث آحاد، من الصعب نسبتها للنبي".واشار الى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية ولابد من إعادة قراءته وتمحيصه.

واكد الشيخ صالح المغامسي ان من وضع المذاهب هم من البشر بالتالي لا يوجد ما يمنع بمراجعة ما وضعوه

يعد الشيخ صالح المغامسي من المتابعين في العربية السعودية والعالم الاسلامي وهو من ابرز رجال الدين في المملكة وتسلم عدة مناصب رسمية في الدولة ، رغم ان تصريحاته تثير الجدل ادت في العام 2020 الى اعفائه من الامامة في مسجد قباء اول مسجد اقيم في الاسلام حيث غرد مطالبا السلطات في المملكة باطلاق سراح السجناء المخطئين لكنه عاد واعتذر عن تغريدته "غير الموفقة" بعد ان فهمت بانتقاد السلطة على احتجازها رجال الدين

يشار الى ان شيوخ ورجال دين دعو في عدة مناسبات الى مراجعة الفقه وتطويرة بما يتناسب مع تطورات العصر .