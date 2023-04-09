المغامسي يكشف تفاصيل اعفائه من مسجد قباء

البوابه - كشف الشيخ صالح المغامسي خفايا إعفائه من مسجد قباء بالمدينة المنورة ومن كان يقف خلف ذلك القرار المفاجئ القرار بسبب تغريدة قام بنشرها على موقع تويتر.

ولفت المغامسي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة السعودية أن إعفائه كان قدرًا وافق رغبة حاسد.

وقال المغامسي التي تحظى مقاطع الفيديو المتعلقه به عبر منصات التواصل على مشاهدات مرتفعة: "أعلم أن السبب وجيه لمن اتخذ قرار الإعفاء وهي فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة.

مشددا على أنه كان بالإمكان ألا يكون هناك اعفاء له كونه يعمل في المسجد إماما وخطيبا منذ 14 عاما ولم يقع يوما أن تسجل عليه ملحوظة سواء من مقام إمارة المدينة على حد وصفه أو أي مقام من الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن البلد ولا وكذلك دون وجود أي ملاحظات من مقام وزارة الشؤون الإسلامية، ولا حتى عتاب أو إنذار.

وأكد المغامسي أنه قام بالاعتذار في حينها بتغريدة مباشرة بعدها، وهذا وصافا تغريدته الأولى أنها كانت نبوة سيف وكبوة جواد وزلة عالم (...) هذا قدر وافق رغبة حاسد وما كان لي أن أنفك عن قدر الله.

وأقر المغامسي خلال المقابلة التلفزيونية بخطاه قائلا: أنا غردت ومؤمن أنني أخطأت خطأ عظيما لكنني اعتذرت بعدها بساعات، منوها إلى أنه اعتذر قبيل صدور قرار الإعفاء من مسجد قباء.

وأشار المغامسي إلى أن الإعفاء حمّل ما لا يحتمل في إلى سقف عال لا يصل إليه (...) لم يكن (القرار) من المقام السامي ابدا، يعني المقام السامي تسند إليه معالي الأمور وإمام مسجد يعفى أو يعين ليست من الشؤون التي تناط بولي الأمر الأكبر.

