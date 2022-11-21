الداعية ذاكر نايك: مورغان فريمان اعتنق الإسلام

اعلنت صفحة الداعية الافريقي الشهير ذاكر نايك ان الفنان الاميركي الكبير مورغان فريمان قد اعتنق الدين الاسلامي وذلك خلال تواجده في دولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 حيث شارك فريمان في حفل الافتتاح الذي اقيم امس الاحد.

وفيما شككت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بصحة الخبر الا ان صفحة تحمل اسم الداعية ذاكر نايك اكدت اعتناق الفنان الاميركي للديانة الاسلامية ، وقال نشطاء ان فريمان تأثر على ما يبدو من محتوى اللوحة بينه وبين الشاب القطري غانم المفتاح حيث كانت مناظرة بين الفكر والثقافة الشرقية أمام الفكر والثقافة الغربية

مورغان فريمان يعلن إعتناقه الإسلام ❤️ pic.twitter.com/EOktDMFJUN — Zakir Naik (@d_zakiir) November 20, 2022

وفيما لم يصدر بيان رسمي لسان الممثل العالمي على الرغم من انتشار الخبر على صفحات قطرية وعربية شهيرة، فان العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر هذا النبأ خبرا سارا

انجازات مورغان فريمان؟