"الدعم السريع" السودانية تعلن تمديد الهدنة ثلاثة ايام

أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية الاحد، موافقتها على تمديد الهدنة الانسانية في البلاد، وذلك على وقع استمرار القتال بينها والجيش برغم الهدنة الحالية، والتي تنقضي منتصف الليلة.

وقالت قوات الدعم السريع التابعة للفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بيان انها وافقت على تمديد الهدنة لمدة "72 ساعة"، وذلك من أجل فتح الممرات الإنسانية" وتسهيل وصول المدنيين الى احتياجاتهم وكذلك إلى "مناطق آمنة".

وجدد البيان التزام قوات الدعم السريع "بالهدنة والوقف الكامل لإطلاق النار"، رغم الخروقات التي اتهم الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بارتكابها خلال الهدنة الحالية التي بدأت الجمعة.

وقتل نحو 528 شخصا واصيب الالاف منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/ابريل.

ويتبادل الطرفان المتناحران الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ، والذي ياتي بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وتعثر توقيع الاتفاقية التي كان يفترض ان تفسح الطريق لتشكيل حكومة مدنية بسبب خلافات حول بند يتعلق بشروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

واستولى الحليفان السابقان البرهان وحميدتي على السلطة في 2021 عقب انقلاب أطاحا فيه المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهما، قبل ان يدب الصراع بينهما.