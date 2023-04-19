الدعم السريع: مقاتلون أجانب يشاركون في القتال إلى جانب البرهان

البوابة - أفادت، قوات الدعم السريع، في تصريحات لقناة اسرائيلية، بأنها ألقت القبض على مقاتلين أجانب، شاركوا في المعارك إلى جانب الجيش السوداني الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان، وأنهم كانوا يقومون بالقنص.

وتتحقق "الدعم السريع"، من وجود عناصر من تنظيم داعش، تقاتل إلى جانب جانب البرهان، وفقا ل يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت الدعم السريع، إنها تخوض معركة كبيرة ضد جهات كثيرة متورطة برعاية "داعش"، حسب لموقع "آي - 24" العبري.

وأشارت الدعم السريع، إلى أن قواتها تعرضت لهجوم بحري مفاجىء في شمال كافوري، وكذلك الاعتداء عليها من قبل الطيران المسير.

وأكد المتحدث باسم حميدتي، أن الجيش لم يتمكن من استرداد مطار مروى، منوها إلى أن قوات الدعم السريع موجودة في المطار بعتادها.

وقال: "نسيطر على على القيادة العامة للجيش وكل المقرات التابعة لها وعلى القصر الجمهوري، وسنحسم المعركة داخل الخرطوم".

وشدد يوسف عزت، على أن قوات الدعم السريع، تعتمد على إمكانياتها الداخلية، دون تدخلات خارجية، وأن القوات كانت تعد أمورها منذ فترة، لعلمها أن الطرف الآخر يعد لإنقلاب يستهدف العملية السياسية.

وقال: "أبلغنا البرهان أن هناك تحركات ضدنا منذ فترة، لكننا تفاجأنا بأنه هو الذي كان يرتب كل ذلك للانفراد بالحكم".

وتشهد مناطق متفرقة من السودان، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تتركز معظمها في العاصمة والولاية الشمالية، في محاولة من كلا الطرفين المتقاتلين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.