الدعم السريع ينفي مقتل قائديه في دارفور.. والجيش السوداني يسيطر على قواعد ومقرات في 7 مدن

البوابة - أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، أن القائدين اللذين سرت اشاعات عن مقتلهما، في شمال وغرب إقليم دارفور، بصحة جيدة، ويمارسان مهامهما على أكمل وجه، ويشرفان على سير المعارك بالفاشر والجنينة.

جاء ذلك في تغريد للدعم السريع على "تويتر"، اليوم الاحد، في ظل احتدام المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منذ صباح أمس السبت، والتي اسفرت عن سقوط 56 قتيلا، وإصابة 595 آخرين حتى اللحظة.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

نفي

تنفي قوات الدعم السريع ما يشاع حول استشهاد قائداها بشمال وغرب دارفور، وتؤكد انهم في اتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهم على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة. pic.twitter.com/Lkujmnq0vS — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وقال قائد "الدعم السريع": "القائدين في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسيهما على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة".

من جهة أخرى أعلن الجيش السوداني، سيطرته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن بالبلاد.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان منشور على مواقع التواصل: "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

كما نشر الجيش مقاطع فيديو تظهر جانبا من "المناشدات وإفادات أفراد الدعم السريع الذين سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة.

طيران أجنبي يهاجم الدعم السريع

وقالت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، إنها تتعرض لهجوم من قبل طيران أجنبي مجهول الهوية، في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وحذرت "الدعم السريع" في بيان لها، من التدخل الأجنبي في شؤون السودان، كما طالبت الرأي العام الإقليمي والدولي بوقف هذا العدوان.

من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى الإشتباكات التي يشهدها السودان، منذ أمس السبت، إلى 56 قتيلا و 595 مصابا، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.

وأصدر الجيش السوداني، بيانا اليوم الأحد، أعلن فيه الاستيلاء على 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع.

وقال البيان، الذي نشرته القيادة العامة للجيش السوداني عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن القوات المسلحة المنطقة الجنوبية العسكرية الفرقة الرابعة مشاة "الدماذين"، تسلمت 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها".

وأكد الجيش السوداني، أمس السبت، أن قواته الجوية تنفذ عمليات نوعية، ضد قوات الدعم السريع، مشيرا إلى هروب وفرار عناصر تلك القوات من مقارهم تاركين معداتهم العسكرية في الشوارع.

ووصف الجيش، في بيان، قوات الدعم السريع بالميليشيا المتمردة، مبينا أن ما تقوم به القوات الجوية، يأتي في إطار حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة.