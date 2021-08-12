الدفاعات الايرانية تهاجم طائرة اميركية

اطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية نيرانا تحذيرية لطائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس وفق ما افادت تقارير اعلامية ايرانية

طلقات ايرانية على طائرة اميركية

وافادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، انها اطلعت على مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز "أم كيو 9" وكانت تحلق في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية".

وبحسب الوكالة، فإيران سبق وأسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية كانت آخرها في 2019 عندما استهدفت طائرة "غلوبال هاوك" العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.