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الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" قرب دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" قرب دمشق
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