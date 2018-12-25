الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ في محيط دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لأهداف معادية“ قرب العاصمة دمشق.

وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في البداية نبأ عاجلا يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ. لكنها تحدثت فقط في تقرير لاحق عن ”أهداف معادية“.