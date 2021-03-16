الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق.
وأضافت، في خبر عاجل، أن ”الدفاعات الجوية السورية ترد على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية“.
#عاجل | مراسل #سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدي لعد.وان إسر.ائيلي في سماء المنطقة الجنوبية pic.twitter.com/AmoObOrqLx— سانا عاجل (@SanaAjel) March 16, 2021
ونقلت الوكالة على لسان مراسلها أن“الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من صواريخ العدوان في سماء دمشق“.
#عاجل | مراسل #سانا: دفاعاتنا الجوية تسقط عدداً من صواريخ العد.وان في سماء #دمشق pic.twitter.com/7hMoYfL07c— سانا عاجل (@SanaAjel) March 16, 2021
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق. فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى سماع دوي انفجارات قوية في محافظة القنيطرة السورية.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)