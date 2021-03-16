الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق.

وأضافت، في خبر عاجل، أن ”الدفاعات الجوية السورية ترد على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية“.

ونقلت الوكالة على لسان مراسلها أن“الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من صواريخ العدوان في سماء دمشق“.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق. فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى سماع دوي انفجارات قوية في محافظة القنيطرة السورية.

