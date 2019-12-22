الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية قرب دمشق وطائرات مسيرة فوق حماة واللاذقية

قالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان الدفاعات الجوية السورية تصدت في ساعة متأخرة من ليل الاحد، لصواريخ "معادية قادمة من الاراضي المحتلة" في اشارة الى اسرائيل.

وقالت الوكالة في نبأ عاجل ان "الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الاراضي المحتلة"، مضيفة لاحقا ان "احد الاهداف المعادية" سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.

وبالتزامن، قالت الوكالة ان الدفاعات السورية اسقطت طائرتين مسيرتين في حماة واللاذقية في وسط وشمال غربي البلاد.

وقالت سانا إن المضادات الجوية اسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

واضافت أن المضادات اسقطت ايضا طائرة مسيرة محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي شرق مدينة حماة في وسط سوريا.