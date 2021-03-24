الدفاع التركية: تحييد 11 عنصرا من العمال الكردستاني شمال سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية أن عملياتها العسكرية في منطقة نبع السلام شمال سوريا مستمرة، وأنها تمكنت من تحييد 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد (قتل) 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بمنطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه "تم إحباط محاولة تسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" كانت تهدف إلى زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وأكدت أن "عملياتها ضد الإرهابيين متواصلة في المنطقة".

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كردية، وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للأكراد جاء ردا على إطلاقهم قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.