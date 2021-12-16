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غارة اسرائيلية على مطار دمشق والدفاعات السورية تسقط 7 صواريخ معادية

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:58
الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية

أسقطت الدفاعات السورية 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8 أثناء الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية، بحسب المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة حميميم.

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة "بانتسير إس" روسية الصنع.

وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

كلمات دالة:سوريا

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