الدفاع الروسية: أكثر من 800 قتيل وجريح في صفوف القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت خلال ال 24 من إلحاق خسائر فادحة في جانب القوات الأوكرانية والمسلحين الأجانب، وأن أكثر من 800 عنصر سقطوا بين قتيل وجريح.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن معظم خسائر القوات الأوكرانية كانت في مناطق بدونيتسك ونيكولايف وزابوروجيه وخاركوف، وأنها جاءت بعد ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية، استهدفت مواقع ألوية أوكرانية.

وفيما يلي أهم ما جاء في الإفادة الصحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء:

إصابة 12 مركز قيادة و47 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 152 منطقة

تدمير خمسة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في زابوروجيه ودونيتسك ونيكولايف

القوات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في منطقة نيكولايف

الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ست طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة وسبع قذائف صاروخية في خيرسون

بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 293 طائرة، و154 مروحية، و1944 طائرة بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4900 دبابة ومدرعة أخرى، و834 راجمة صواريخ، و3385 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5506 مركبات عسكرية خاصة.