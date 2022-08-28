"الدفاع الروسية": تدمير مخازن وقود قوات "كييف".. ومقتل 250 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل حوالي 250 جنديا أوكرانيا، في ضربات عالية الدقة بمدينة سلافيانسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية التى تسيطر عليها "كييف".

كما أعلنت "الدفاع الروسية" في بيان اليوم الأحد، أن قواتها الجوفضائية استهدفت بواسطة صواريخ عالية الدقة، منشأة لتخزين النفط في منطقة دنيبروبيتروفسك، كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود.

وأوضح البيان: "في مدينة نيكوبول، منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مرفق لتخزين النفط كان يوفر الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، كما تم تدمير ثمانية مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مدن سيفيرسك وكراماتورسك وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترافنيفوي في منطقة خاركوف، وكافكاز في منطقة نيكولاييف، ومارغانيتس في منطقة دنيبروبيتروفسك".

وكشف البيان أن حوالى 250 جنديا معاديا قتلوا خلال ضربات عالية الدقة فى بمدينة سلافيانسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية التى تسيطر عليها كييف.

بضربات أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية، تم تدمير نقاط الانتشار المؤقت للواء الهجوم الجوي الـ95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مستوطنة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم تصفية ما يصل إلى 150 من القوميين المتطرفين وتدمير 10 وحدات من السيارات والعربات المدرعة".

وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنه نتيجة لضربة موجهة في منطقة سلافيانسك، قُتل أكثر من 100 مسلح قومي متطرف تم تدريبهم في مركز التدريب الاحتياطي للجيش الأوكراني".

وتابع البيان: "ونتيجة للأعمال الهجومية لقوات الحلفاء (روسيا وقوات جمهوريات دونباس) في اتجاه دونيتسك، تجاوزت خسائر الكتيبة 204 من لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 241 في قرية أرتيموفسك 60% من الأفراد".

وأضاف: "قيادة مجموعة ليمان العملياتية التكتيكية سحبت وحدات اللواء من منطقة القتال إلى كييف لإعادة الإمداد".

ولفت البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال اليوم الماضي لـ28 قذيفة تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الامريكية و"أولخا" الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال النهار، أسقط الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية الروسية قصفت ورش مصنع "موتور ميتش" في زابوروجيه، حيث يتم إصلاح الطائرات المروحية أوكرانية، بأسلحة عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع إن "الأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش إنتاج مصنع موتور سيتش في مدينة زابوروجيه حيث كان يجري فيها اصلاح مروحيات القوات الجوية الاوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت ثلاثة مواقع قيادة أوكرانية للتدمير خلال النهار، وعلى وجه الخصوص، مركز اللواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أصيبت 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وطواقم بشرية وعتاد عسكري أوكراني في 139 مقاطعة.

وكشف البيان أن كييف قصفت مرة أخرى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مما يشكل تهديد بحدوث كارثة نووية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه "تم إطلاق ما مجموعه 9 قذائف، سقط 3 منها في منطقة المبنى الخاص رقم 2 الذي يخزن وقودا نوويا جديدا من شركة تفيل ومخلفات صلبة مشعة، ونتيجة لذلك أصابت الشظايا خطوط الأنابيب".

ونتيجة القصف الثاني سقطت قذيفة في منطقة الوحدة السادسة وخمس قذائف أخرى أمام محطة الضخ السادسة التي توفر التبريد لهذا المفاعل.

وتابع البيان: "قصفت المدفعية الأوكرانية محطة الطاقة النووية من بلدة مارييفكا في منطقة دنيبروبتروفسك، وأثناء الهجوم المضاد تم قمع مصدر النيران الاوكراني".

الآن يراقب الموظفون الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية ويضمنون تشغيله،او لا تزال حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية.

ودمرت القوات المسلحة الروسية منذ بداية العملية الخاصة 1826 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضح البيان: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 274 طائرة، و 148 طائرة مروحية، و 826 1 طائرة مسيرة، و 370 منظومة دفاع جوي، و 400 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 822 راجمة صواريخ، و349 3 مدفعا ميدانياً ومدافع هاون، فضلا عن 5095 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".