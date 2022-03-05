الدفاع الروسية: تدمير 2000 هدف عسكري أوكراني.. وفتح ممرات انسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، عن تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا، مشيرا إلى أن سلاح الجو قام بتدمير قاعدة عسكرية في منطقة "جوتمير" تحتوي على أسلحة أمريكية وبريطانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا: "قام سلاح الجو بتدمير قاعدة ومستودع ذخيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية، يحتويان على أسلحة "جافلين" الأمريكية و"NLAW" البريطانية، بصواريخ عالية الدقة.

وأضاف كوناشينكوف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا، حيث تم تدمير 2037 هدفا في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية من بينها 71 مركز قيادة واتصالات و98 منظومة صاروخية من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا"و61 محطة رادار".

وتابع الجنرال: "كما تم تدمير 66 طائرة على الأرض و 16 طائرة في الجو و708 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و261 مدفع ميداني من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون و505 مركبة عسكرية، فضلا عن 56 طائرة مسيرة".

كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهات واسعة مختلفة واستطاعت السيطرة على 10 بلدات أوكرانية. كما تقدمت دونيتسك العسكرية نحو 27 كيلومترًا ليلاً.

ماريوبول وفولنوفاخا

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.