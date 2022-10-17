"الدفاع الروسية": تصفية 20 مسلحا من داعش بريف درعا

تمكنت القوات الروسية والجيش السوري، من تصفية عناصر من تنظيم "داعش" في ريف درعا جنوب سوريا، متورطين في عملية تفجير حافلة للجيش أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والضباط في ريف العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها نفذت عملية بالتعاون مع وحدات أمن الدولة والقوات المسلحة السورية، في بلدة جاسم بريف درعا، للقضاء على مسلحين من "داعش" استهدفوا في 13 أكتوبر حافلة للجيش السوري.

وتحدث بيان صادر عن "الدفاع الروسية"، إن العملية الخاصة أسفرت عن مصرع 20 شخصا من "داعش" بينهم قيادات من التنظيم.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في دمشق، إن "القوات الروسية والسورية نفذتا عملية خاصة للقضاء على مسلحي داعش المتورطين في تفجير حافلة بمحافظة دمشق".

عملية في "جاسم"

وجاء في البيان: "نفذت المجموعة الروسية، بالتعاون مع وحدات أمن الدولة والقوات المسلحة في سوريا، في قرية جاسم بمحافظة درعا بجنوب الجمهورية العربية السورية، عملية خاصة للقضاء على مسلحي داعش المتورطين في تنفيذ هجوما إرهابيا في 13 أكتوبر إذ قاموا بتفجير حافلة بجنود من الفرقة الرابعة للدبابات التابعة للجيش السوري في قرية صابورة بمحافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 22 آخرين".

وأوضح أنه في سياق العملية الخاصة، تمت تصفية 20 مسلحا، بينهم منظمي الهجوم أبو عبد الرحمن العراقي (زعيم الخلايا النائمة العاملة في المحافظات الجنوبية من سوريا، ومحمد سمير قداحة (القائد السابق لداعش في محافظة درعا)، وفيصل يحيي الحاكي قائد داعش في قرية جاسم) وأيوب فضل الجبراوي (القائد السابق لعصابات داعش في محافظة الرقة).

18 قتيلا و 27 جريحا

وأسفر التفجير الذي وقع في حافلة مبيت عسكرية بريف دمشق صباح الخميس الماضي، عن مقتل 18 عسكريا من قوات النظام السوري وأصيب 27 آخرون بجروح

ويعد هذا التفجير أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات التابعة للنظام السوري منذ أشهر خارج جبهات القتال النشطة، إذ زادت الهجمات التي تستهدف الحافلات العسكرية على وجه الخصوص، بما في ذلك في ريف دمشق.

ويتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدة في البلاد. حيث وقع خلال العام الحالي تفجيران، تبنى أحدهما تنظيم الدولة الإسلامية في 20 يونيو/ حزيران واستهدف حافلة في شمال سوريا خلال مرورها على طريق يربط مدينة الرقة بمدينة حمص، مما تسبب بمقتل 15 عسكريا.

ووقع التفجير الثاني في 13 مايو/ أيار وأسفر عن مقتل 10 جنود على الأقل إثر استهداف حافلة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي، وفق حصيلة رسمية.