"الدفاع" الروسية: فيديوهات مفبركة لاتهامنا بقتل المدنيين في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، النقاب عن قيام جهاز الأمن الأوكراني، بتصوير فيديوهات تمثيلية ومفبركة تتعلق بسقوط خسائر جماعية بين المدنيين في أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس: "إن الهدف من الفيديوهات المفبركة، والتي تم تصويرها، على مراحل في المدن الأوكرانية، هو اتهام روسيا بقتل المدنيين وترويعهم.

وبين كوناشينكوف: "نلفت انتباه وسائل الإعلام إلى أن دائرة الأمن الأوكرانية تستعد وتنفذ بالفعل استفزازات وفقًا للنماذج المعروفة للخوذ البيضاء. وقد تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع" إصابات جماعية " بين صفوف المدنيين في أوكرانيا".

ووفقا له، يتم توزيع مقاطع الفيديو المعدة عبر قنوات "تليغرام" وشبكات التواصل الاجتماعي، "هدفهم هو اتهام روسيا بضربات عشوائية وغير متناسبة مزعومة لتخويف السكان المدنيين وبثها على القنوات التلفزيونية الغربية".

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.