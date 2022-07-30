الدفاع الروسية: مئات القتلى والجرحى إثر تدمير قطار عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل وإصابة مئات الجنود الاوكرانييين، إثر استهداف القوات الروسية بأسلحة جوية عالية الدقة قطار عسكريا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأفادت الوزارة بسقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية.

وتحدثت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

تدمير قطار عسكري

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "دمرت أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 تموز/يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني، وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين".

كما أعلن كوناشينكوف مقتل 110 آخرين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا.

واستهدفت القوات الروسية بواسطة صواريخ إسكندر نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة "كراكن" وتم القضاء على 30 نازيا.

وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب منطقة كريفوي روك، وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا".

مركز الاحتجاز في يلينوفكا

كم أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، عن سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.

وأضاف البيان: "بعد قصف مركز الاحتجاز السابق تمت إزالة رفات 48 أسير حرب أوكراني من تحت الأنقاض، وتوفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى مستوصف طبي، متأثرين بجروح خطيرة".

وتابع البيان: "تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أن "زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين".