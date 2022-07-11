روسيا: مقتل 500 من الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين.

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة.