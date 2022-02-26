اوكرانيا: القتلى الروس بالالاف

على الرغم من التقدم السريع للجش الروسي في قلب المدن الاوكرانية المتخمة للعاصمة كييف، الا ان الاخيرة اكدت تصديها "الباسل" للهجوم الروسي مشيرة الى ان اعداد القتلى من الجيش المهاجم تعد بالالاف

3500 قتيل روسي

ووفق ما اعلن أوليسكي أريستوفيتش مستشار للرئيس الأوكراني فان القوات المهاجمة تكبدت نحو 3500 جندي روسي "قُتلوا أو أُصيبوا" منذ بداية الهجوم يوم الاربعاء الماضي

والسبت الماضي قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، في رسالة قصيرة بالفيديو: سنقاتل مهما تطلب الأمر لتحرير بلادنا»، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج إلى النفط والمنتجات النفطية، وجاءت هذه الرسالة بعد قليل من اعلانه تخلي الحلفاء عنه بل ودعوتهم له ولحكومته للجوء الى الخارج واستعداهم استقباله.

البنتاغون ينفي القتال في اوكرانيا

الى ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء السبت، إنه لا صحة لمشاركة أميركا في المقاومة الأوكرانية ضد الروس في جزيرة زميني.

وقبيل ذلك أكد مسؤول كبير في البنتاغون، أن روسيا تستخدم في أوكرانيا "أكثر من 50%" من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو "محبطة بشكل متزايد" من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

وقبيل الهجوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن إخراج بعض قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية ويذكر أن الجنود البالغ عددهم 160 جنديا في أوكرانيا يقبعون في البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في مهمة تدريبية.