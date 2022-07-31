الدفاع الروسية: مقتل 350 متطرفا أوكرانيا من تشكيل "كراكن"

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 350 متطرفا أوكرانيا، تمت تصفيتهم في منطقة "خاركوف"، إثر استهداف المقاتلات الروسية تشكيل "كراكن"، من جهة ثانية أصيب 6 اشخاص إثر استهداف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيباستوبول، بطائرة مسيرة، اليوم الأحد.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

-استهدفت القوات المسلحة الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لواء عسكريا تابعا القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.

-استهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتشكيل "كراكن" المتطرف في منطقة خاركوف، مما أسفر عن تصفية ما يصل إلى 350 من المتطرفين.

-دمرت القوات المسلحة الروسية مدفع هاوتزر M777 أمريكي في دونيتسك.

-قامت القوات الجوية الروسية بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخ MLRS خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم توزيع أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية على المدنيين في منطقة خاركوف من قبل العسكريين الروس.

وتضم المساعدات، منتجات غذائية ومستلزمات ضرورية وأدوية.

استهداف الأسطول الروسي

وأصيب 6 اشخاص إثر استهداف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيباستوبول، بطائرة مسيرة اليوم الأحد، بحسب ما أعلن حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف.

وكتب رازفوزجاييف على تلغرام: "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به موسكو الأحد، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيراً إلى إصابة 6 موظفين في هيئة الأركان بجروح.

إلغاء الاحتفالات

كذلك أضاف أن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعياً سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".

يشار إلى أن احتفالات كبيرة بهذه المناسبة كانت مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) يفترض أن يشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

كييف تنفي

في المقابل نفت أوكرانيا أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة، واصفة الاتهامات الروسية بأنها "استفزاز متعمد".

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا سيرغي براتشوك في بيان، إن الاتهامات الروسية بـ"هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول" هي "استفزاز متعمد"، مضيفاً أن "تحرير شبه جزيرة القرم سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية"، بحسب تعبيره.