قالت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قضت على 600 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، في أوديسا يوم أمس، مشيرة إلى أنها أسقطت و11577 طائرة مسيرة أوكرانية، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية.

وأضافت في بيانها أن أكثر من 320 عنصرا متطرفا تم القضاء عليهم، بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة يوم 17 الشهر الجاري في مدينة نيكولايف.

وأسقط سلاح الجو الروسي اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف، وكذلك أسقطت 5 طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم اعتراض 8 قذائف صاروخية من أنظمة "أوراغان".

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 260 طائرة، و144 طائرة هليكوبتر، و11577 طائرة مسيرة، و356 صاروخا مضادا للطائرات، و4135 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و762 مركبة قتالية مجهزة بأنظمة صواريخ، و3174 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 4413 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.